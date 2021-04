Seriál Ginny a Georgia (2020- )

Môže divák tento počin považovať za jeden z ďalších obyčajných teenagerských seriálov, alebo má čakať niečo viac?

Príbeh je naozaj jednoduchý. Georgia je slobodná matka, ktorá vychováva 2 deti, a to dcéru Ginny a syna Austina. Je to však rodina, ktorá nemá stabilné zázemie, keďže sa neustále sťahuje. Ich príbeh sa začína v momente, keď prichádzajú opäť do nového mesta.

Počas jednotlivých epizód sledujeme radosti i starosti tejto rodinky v súčasnej dobe. Vidíme dospievajúcu generáciu a ich problémy, ako napríklad starosti s láskou, prvý sex, hádky medzi matkou a dospievajúcou dcérou, rasové problémy, problémy s prijatím svojho vzhľadu a postavy a rôzne iné.

Pri tomto seriáli mi napadla jedna myšlienka. Je zarážajúce, ako sa za desaťročie zmenila mládež a jej prezentácia v médiách. Počas môjho dospievania som neriešila toľko vecí ako dnešná mládež. Nemala som problémy, ktoré majú súčasní teenageri. Nepoznala som instagram, filtre, neupravovala som si fotky vo photoshope, nepotrebovala som sa prezentovať drahými značkami, dovolenkami a ďalšími vecami. Pri sledovaní tohto príbehu sa určite nájdu ľudia, ktorí si povedia, veď je to len hlúpy americký seriál, v realite to tak nefunguje. No verím tomu, že niektoré dnešné deti už poznajú triky, ako napríklad vyzerať chudšie a krajšie na fotkách. A čo je ešte horšie, aj ich využívajú.

Čo sa mi však na seriáli páčilo, je to, že nazeráme aj do minulosti, a to konkrétne do obdobia, kedy je Georgia sama ešte dieťa. Počas prvých minút seriálu by sa mohlo zdať, že Georgia je ideálna cool matka 21. storočia, no nie je to vždy tak. Vidíme, z akých rodinných pomerov pochádza, ako stretáva otca Ginny, aj obdobie po pôrode. S jej minulosťou sú späté určité tajomstvá. Dalo by sa teda povedať, že seriál má aj prvky krimi drámy, ktoré celý príbeh okorenili.

Aj keď som si pred pozeraním prečítala, že pôjde o nové „Gilmorky“, musím sa priznať, že mi seriál skôr pripomínal omladené Zúfalé manželky. Pred zapnutím prvej epizódy som však nemala žiadne očakávania, čo sa asi vyplatilo. Táto novinka na mňa pôsobila ako fajn oddychovka. Raz za čas si pustiť takýto druh seriálu nie je na škodu. Je potrebné však počítať s tým, že seriál je zameraný skôr na ženské publikum. Čiže to nemusí byť práve šálka kávy pre každého diváka.

Viac informácii a epizódy nájdete na www.tv-archiv.sk/ginny-a-georgia ,tak tomu skúste dať šancu.